Mattarella incontra Meloni, la premier difende Santanchè

ROMA - Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha conferito in un colloquio con la premier Giorgia Meloni al termine del Consiglio supremo di difesa. Tra i temi affrontati anche quello della giustizia.La maggioranza parla di un incontro "senza tensioni" e dal Quirinale viene assicurato che il faccia a faccia "è stato cordiale, costruttivo" ma al centro sono stati anche i casi Delmastro, Santanché e La Russa assai spinosi per i rapporti di governo, per quelli interni alla maggioranza e per quelli fra governo e toghe.