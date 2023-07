FOGGIA - Dramma nel foggiano dove un ciclista 70enne è morto mentre percorreva la strada che conduce da San Marco in Lamis ad Apricena dopo essere stato colto da un malore. La tragedia si è consumata ieri mattina. Sono stati alcuni automobilisti in transito a dare l'allarme allertando le forze dell’ordine e il 118. L’identità dell’uomo, sprovvisto di documenti, non è ancora nota.