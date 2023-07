Firenze, arrestato un giovane rapinatore seriale

I successivi accertamenti compiuti dagli operanti e le dichiarazioni fornite dall’amica della vittima sono stati determinanti nell’identificazione di uno dei presunti rei. Con la notifica del provvedimento a suo carico, oltre che della predetta rapina, il rapinatore è stato riconosciuto quale presunto autore di ben 6 altre rapine, anch’esse oggetto di approfondite indagini da parte del medesimo Comando Stazione Carabinieri, perpetrate dal marzo al giugno di quest’anno, sempre nel quartiere di Campo di Marte.

Si tratta di rapine ai danni di minorenni, derubati di denaro contante o di cuffie auricolari, avvicinati e minacciati in concorso con altri 3 soggetti pressoché coetanei, allo stato indagati in stato di libertà. La responsabilità dei presunti autori sarà accertata nel corso del processo. Prima di allontanarsi i due rei intimavano alla vittima di non denunciare l'accaduto, altrimenti li avrebbero raggiunti nella loro abitazioni. Minaccia che ha avuto il suo effetto dato che la giovane vittima, per alcuni giorni non ha voluto andare a scuola, rifiutandosi di denunciare l'accaduto. Solo l'intervento di un insegnante dell'istituto superiore frequentato dalla vittima, che ha segnalato l'episodio al dirigente scolastico, ha consentito agli inquirenti di avere cognizione dei fatti, poi denunciati dai genitori del giovane rapinato, a sua insaputa.

All’esito delle risultanze investigative raccolte dal reparto operante, pienamente condivise dall’Autorità Giudiziaria, il giovane è stato individuato quale presunto autore di una rapina aggravata perpetrata il 30 gennaio 2023 presso il parco pubblico di via Bonaparte.Allora la vittima, studente che si trovava con un’amica seduto su una panchina dei giardini di via Bonaparte a consumare un panino, in attesa di rientrare a scuola, veniva avvicinato dal giovane e da un complice in via di identificazione i quali, dietro minaccia di gravi lesioni fisiche, gli intimavano di mostrargli il portafogli dal quale prelevavano tutto il denaro presente, consistente nella somma di 50 euro.