Figlio La Russa, Meloni: 'Non sarei intervenuta nel merito della vicenda'

VILNIUS - "Tendo a sodalizzare per natura con una ragazza che denuncia e non mi pongo il problema dei tempi". Lo ha detto la presidente del Consiglio nelle dichiarazioni a margine del vertice Nato di Vilnius. "Comprendo da madre la sofferenza del presidente del Senato anche se non sarei intervenuta nel merito della vicenda".Poi la Meloni è intervenuta anche sul caso Santanchè: questione complessa, problema di procedura. Poi tra i rapporti politica-magistratura: nessun conflitto, separazione carriere non è modo per aggredire giudici.