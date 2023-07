Caltanissetta, denuncia l'ex per violenze e poi si toglie la vita

CALTANISSETTA - Lo scorso 28 giugno è andata a denunciare per stalking l'ex che era già stato condannato a 11 anni per ripetute aggressioni sessuali, lesioni e minacce di morte. Una richiesta di aiuto di una donna raccolta dalla Procura generale di Caltanissetta che, ad aprile, aveva ottenuto la condanna dell'uomo posto in carcere dopo i domiciliari. L'intervento delle autorità non ha però scongiurato il peggio, una donna rumena di 33 anni che si è tolta la vita temendo il ripetersi delle violenze. Il dramma si è consumato a Riesi, in provincia di Caltanissetta.L'uomo condannato è un 26enne, R.B. La vittima era stata legata sentimentalmente a lui per alcuni mesi nel 2020. Un rapporto difficile e conflittuale sfociato in violenze sessuali e maltrattamenti. La compagna lo aveva denunciato per la prima volta, ottenendo in primo grado una condanna a 11 anni, poi confermata in appello. Nel frattempo l'uomo è agli arresti domiciliari.Pochi mesi dopo - l'ultima sentenza è di aprile - la nuova denuncia. La vittima ha raccontato di nuove minacce a cui sono seguite un'indagine della Procura della Repubblica e la richiesta di aggravamento del provvedimento da parte della Procura Generale. Del caso dovrà ora occuparsi la Procura di Caltanissetta, che dovrà accertare se qualcosa nei controlli a cui è stato sottoposto il romeno, essendo ai domiciliari, non ha funzionato.