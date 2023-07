Brasile, Bolsonaro ineleggibile per 8 anni

- Per le accuse di abuso di potere politico e per uso distorsivo dei media a fini elettorali, l'ex Presidente brasiliano Bolsonaro è stato condannato dal Tribunale superiore elettorale all'ineleggibilità per 8 anni. Bolsonaro ha commentato con amarezza la sentenza: "Alcuni settori della società e il Tribunale superiore elettorale hanno compiuto un massacro contro di me", ha gridato il leader ultraconservatore.Il paese è "sulla strada verso una dittatura. Le elezioni senza confronto non sono democrazia".