Youngod canta l'amore nel nuovo singolo 'Come me'





Il giovane talento e rivelazione della nuova scena R&b italiana, Youngod, torna con il nuovo singolo 'Come me' (pubblicato per l'etichetta Digital Noises con distribuzione Artist First), un brano dalle sonorità R&B che ti cattura al primo ascolto.

Il nuovo singolo - spiega - rappresenta un'amore quasi perfetto, ma da un punto di vista diverso dal solito, ovvero due persone che hanno modi di fare, di pensare quasi identici, una complicita' e connessione che va oltre al materealismo. Per il sound, insieme al produttore KAJ, abbiamo pensato di mischiare due generi ben diversi: l'R&B e l'HOUSE, rendendo questo pezzo morbido ma allo stesso tempo dinamico e fresco''.

Una nuova hit che farà ballare e cantare tutti. Nei prossimi mesi tante novità attendo Youngod.