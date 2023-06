Xi incontra Blinken, 'Spero visita migliori legami con Usa'

via Antony Blinken twitter

Prosegue la missione di Antony Blinken a Pechino per tentare di ricucire i rapporti tra Usa e Cina. Il segretario di Stato statunitense ha incontrato a porte chiuse il capo della diplomazia cinese Wang Yi e il suo omologo Qin Gang e poi il presidente cinese Xi Jinping.Il segretario di Stato Usa si è avvicinato a Xi con la mano tesa e il presidente cinese si è alzato in piedi per salutarlo nella Grande sala del Popolo. Le due delegazioni si sono parlate sedute a un lungo tavolo ornato di fiori di loto rosa, con Xi a capotavola e Blinken alla sua destra.Xi ha detto a Blinken di essere fiducioso che la visita possa dare un "contributo positivo" al miglioramento dei legami tra Pechino e Washington. "Le interazioni tra Stati dovrebbero sempre essere basate sul rispetto reciproco e sulla sincerità. Spero che il segretario Blinken, attraverso questa visita, possa dare un contributo positivo alla stabilizzazione delle relazioni tra Cina e Stati Uniti", ha dichiarato Xi.In seguito il presidente cinese ha dichiarato alla tv di Stato Cctv che durante l'incontro "le due parti hanno fatto progressi e raggiunto un terreno comune su alcuni punti specifici" descrivendo i progressi come "una buona cosa". "Il fatto che Cina e Stati Uniti possano andare d'accordo ha un impatto sul futuro e sul destino dell'umanita'", ha detto Xi citato dall'emittente televisiva statale. La Terra, ha aggiunto, "accoglie pienamente il rispettivo sviluppo e la prosperità comune di Cina e Stati Uniti" e il popolo cinese, come quello americano, ha aggiunto, "ha il diritto di perseguire una vita migliore". Gli interessi comuni, quindi, ha terminato Xi, "dovrebbero essere presi sul serio e ogni successo è un'opportunità piuttosto che una minaccia reciproca".