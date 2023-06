Tv, mercoledì 28 giugno in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con il capitolo finale di 'New Amsterdam'



Mercoledì 28 giugno, in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con il capitolo finale - in prima visione assoluta - del medical-drama "New Amsterdam".





Per quattro stagioni, la serie ha raccontato uno degli ospedali pubblici più antichi degli USA, i riflessi delle scelte politiche del governo americano sulla sanità dei suoi concittadini e le storie del direttore Max Goodwin (Ryan Eggold), dei suoi colleghi e dei loro tanti dei pazienti.

"Non riesco a credere che siano già passate cinque stagioni, e che questa sia l’ultima" afferma Eggold "Sono profondamente emozionato di chiudere la serie e di mettere un punto a questa incredibile storia. Non sempre si ha questa opportunità... sarà un ultimo capitolo appassionante. Grazie per questo viaggio incredibile. Mi mancheranno tutti quelli che mi hanno accompagnato in questo lungo percorso".

Lo sceneggiatore David Schulner aggiunge: "la quinta stagione finirà dove tutto è iniziato. Penso che sia importante tornare all’energia della prima stagione...tutte le storie che hanno entusiasmato gli spettatori troveranno una degna conclusione".

Le vicende di «New Amsterdam», come è noto, sono ispirate a vicende reali: sono tratte dai racconti del Bellevue Hospital di New York, il più antico ospedale pubblico d'America, e dal volume Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital, scritto dall’ex direttore sanitario Eric Manheimer, coinvolto nella realizzazione della serie come autore e produttore.

Tra i tanti, spicca l’episodio Maybe Tomorrow. Qui lo staff del New Amsterdam è alle prese con le conseguenze pratiche della decisione presa dalla Corte Suprema sul diritto all’aborto. Per una donna, la cui gravidanza ne mette in pericolo la vita, Goodwin riuscirà a trovare una valido aiuto solo portandola fuori dello stato di New York.