Meloni a Parigi incontra Macron, 'Visione condivisa sul Mediterraneo'

PARIGI - Giorgia Meloni in visita per la prima volta in Francia da quando è premier. Dopo aver concluso la presentazione della candidatura italiana di Roma a Expo 2030, la premier è all'Eliseo, faccia a faccia con il presidente francese Emmanuel Macron.“Continuiamo a vedere drammi nel Mediterraneo, dobbiamo organizzarci meglio in materia di asilo e immigrazione per evitare nuovi drammi”, ha dichiarato Macron in una conferenza stampa congiunta prima del faccia a faccia, evocando anche la necessità di rafforzare "il controllo delle nostre frontiere esterne". Una questione che l’Italia, posta in prima linea, “conosce bene” ha puntualizzato l’inquilino dell’Eliseo."Italia e Francia sono due nazioni legate, centrali e protagoniste in Ue, che hanno bisogno particolarmente in un momento come questo di dialogare perché molti e convergenti sono i nostri interessi comuni", ha dichiarato Giorgia Meloni."Non c'è dubbio che l'Italia e la Francia continueranno a sostenere la causa ucraina a 360 gradi”, ha dichiarato la premier Giorgia Meloni nella dichiarazione congiunta all'Eliseo al fianco del presidente francese Emmanuel Macron. "Se non lo facessimo troveremmo un mondo molto più caotico: quello che gli ucraini stanno facendo è difendere anche la nostra libertà", ha avvertito Meloni.