Mario Attilieni: esce il nuovo libro 'La profezia dell'autunno'

“Il volto del ragazzo emergeva dall’ombra cava e infinita del sogno, il suo aspetto si delineava come se fosse illuminato da un raggio di sole. Tusa lo riconobbe: era Oriam Pferd, il figlio che suo fratello Krauno aveva avuto dalla Principessa Imperale Wunda Kelys, ultimogenita di Oriam il Grande. Oriam Pferd era il padre del piccolo Kelyo, il Re bambino, il bambino prodigio che a Tusa era toccato in sorte di proteggere.

Alla morte di suo nonno Oriam Kelys, avvenuta nel 52 E.G., il giovane Oriam Pferd era salito al trono di Morgania, in base alle disposizioni della Carta d’Oro, il testamento del Grande Imperatore”.ù

Mario Attilieni torna ai suoi lettori con “La profezia dell’Autunno”, terzo capitolo di una trilogia fantasy senza pari. È edito da Libeccio Edizioni, e pubblicato nel 2023. I capitoli precedenti prendono il nome di: “L’impero delle clessidre” e “La vendetta degli Unicorni”.

Ecco il capitolo finale del viaggio di Dante e Achille nel mondo di Zimania. Padre e figlio, sono finalmente in possesso dei cinque anelli del potere, la cui sola magia può riportarli indietro nel mondo reale. La strada per raggiungere Mallon, si rivelerà essere fitta di insidie. Una nuova figura si ergerà in questo mondo fantastico: il principe degli Unicorni, il quale sta muovendo il suo esercito verso la vecchia capitale per la riconquista. La capitale è difesa dall’esercito dei Pferd e da una tripla cinta muraria. La battaglia si rivelerà essere piuttosto avvincente. Non di meno importanza, la storia di un padre e di un figlio alla ricerca di un portale per fare ritorno finalmente a casa.

Esso è un fantasy formativo ben strutturato che non dimentica le tematiche fondamentali, quali il potere, l’amore, l’economia e persino il senso della vita. Un terzo avvincente capitolo quello di Attilieni che non dimentica però quando tutto ebbe inizio nell’impero delle clessidre, e le avvincenti avventure del secondo capitolo “la vendetta degli unicorni”.





Una trilogia quindi che lascia senza respiro gli amanti del genere, e che per apprezzarne le prodezze va letta tutta d’un fiato, capitolo dopo capitolo.

Mario Attilieni (Lucca, 1986) si laurea in Giurisprudenza e dal 2009 comincia la sua attività imprenditoriale nel settore delle calzature alla guida di una start up negli Stati Uniti; per il suo lavoro si divide tra Italia, Inghilterra e America. Nel 2004 vince il premio di poesia “Il Bonturo. Ora autore della saga fantasy: l’impero delle clessidre (2022), la vendetta degli unicorni (2022), e la profezia d’autunno (2023).