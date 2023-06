Ecuador, chef italiano sequestrato da finti poliziotti

Colonico, 49 anni e conosciuto da tutti con il soprannome di 'Benny', era arrivato a Quito in vacanza nel 2020. La pandemia lo ha costretto a restare in campagna dove ha poi deciso di aprire a novembre il ristorante 'Il Sabore Mio' 2022, con cucina tipica italiana e abruzzese.

Due uomini lo hanno preso, armati e vestiti da poliziotti, con i mitra in mano e dei complici che li aspettavano fuori dal ristorante. Le ultime immagini di Panfilo Colonico, chef di origini abruzzesi da oltre due anni imprenditore in Ecuador, lo mostrano 'prelevato' dal suo ristorante, per poi uscire dall'inquadratura e scomparire nel nulla.Da allora, era venerdì, di lui non si hanno più notizie. Gli inquirenti stanno cercando di rintracciare i rapitori, mentre la Farnesina segue l'evolversi del caso. Apprensione a Sulmona, città di cui è originario, con parenti in costante contatto con la Farnesina.