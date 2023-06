Avellino, arrestato cittadino albanese ricercato da circa 7 anni

AVELLINO - Disposti dalla Questura di Avellino, su Ariano Irpino, Grottaminarda e Montefalcione, sono proseguiti i servizi straordinari “Alto impatto” a seguito di determinazione assunta in sede di riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, presieduto dal Prefetto dr.ssa Spena. Nelle operazioni, pianificate per le giornate del 19, 20 e 21 c.m. e finalizzate alla prevenzione generale dei reati, con particolare riguardo a quelli a carattere predatorio e, in special modo, i furti in abitazione, sono state impiegate unità dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato di P.S. di Ariano Irpino, nonché pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli.Numerosi i controlli eseguiti di persone e veicoli, in particolare nelle zone periferiche non urbanizzate, ma con insediamenti di unità residenziali isolate, obiettivo talvolta di incursioni predatorie. Eseguiti controlli presso le abitazioni o i luoghi di lavoro per verificare il rispetto da parte di soggetti sottoposti a misure delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza (persone sottoposte agli arresti domiciliari o ad altre misure, quali la libertà vigilata, l’affidamento in prova ai servizi sociali, la sorveglianza speciale, ecc.).In particolare nella tarda serata del 19 giugno scorso, in Grottaminarda nei pressi del cimitero e poco distante dal casello autostradale dell’ A16, veniva localizzato e catturato un cittadino albanese ricercato, destinatario di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa nel novembre 2016 dal G.I.P. di Santa Maria Capua Vetere (CE).Il predetto era ritenuto a capo di un sodalizio criminale, con compiti organizzativi e logistici, dedito allo sfruttamento e al favoreggiamento della prostituzione, reati commessi in concorso con altre persone nel 2015 nelle Provincie di Napoli e Caserta. L’arrestato veniva identificato a bordo di un’autovettura con altri tre individui, rilevatisi successivamente tutti di nazionalità albanese con precedenti di polizia, i quali venivano immediatamente controllati e sottoposti ad accurata perquisizione personale e veicolare. A seguito degli accertamenti di rito espletati presso gli Uffici del Commissariato Distaccato di P.S. di Ariano Irpino (AV) il cittadino albanese è stato associato presso la Casa Circondariale di Ariano Irpino (AV).