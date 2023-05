Verona, rissa di fronte alla Questura: zuffa bloccata dagli agenti delle Volanti, 5 persone denunciate

VERONA - Sono cinque le persone denunciate a seguito della violenta lite che si è verificata nella mattinata del primo maggio proprio davanti ai cancelli della Questura. Ai responsabili – tutti giovani di nazionalità straniera e irregolari sul territorio nazionale – è stato contestato il reato di rissa.La zuffa si è innescata in lungadige Galtarossa intorno alle 6.00 del mattino ed è stata immediatamente notata dagli agenti in servizio al corpo di guardia. Nel giro di pochi minuti i poliziotti sono intervenuti e, non senza difficoltà per l’atteggiamento oppositivo dei contendenti, hanno interrotto lo scontro ed hanno richiesto – viste le evidenti ferite lacero contuse che presentavano sul volto quattro dei cinque uomini coinvolti – l’intervento di personale del 118.A seguito delle prime cure prestate in loco dagli operatori sanitari, gli agenti hanno identificato i responsabili che hanno fornito versioni contrastanti in relazione alle cause che hanno acceso la lite tra di loro – motivo per il quale proseguiranno, nelle prossime ore, gli accertamenti volti a stabilire le reali origini della controversia sfociata, poi, in rissa.A seguito delle verifiche sul conto di ciascuno dei cinque indagati – di età compresa tra i ventitré e trentadue anni – tutti sono stati rilasciati e muniti di biglietto di invito per regolarizzare la loro posizione sul territorio nazionale.