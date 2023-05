Siracusa, vìola gli obblighi e fugge danneggiando i veicoli in sosta





Vedendosi scoperto in violazione della Legge, che vieta ai sottoposti alla predetta misura di trattenersi fuori da casa in orari notturni, cercava velocemente di allontanarsi, non ottemperando all’ALT dei militari.





Nella sua precipitosa fuga danneggiava alcune autovetture parcheggiate lungo la via, prima di essere bloccato e arrestato. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dall’Autorità giudiziaria competente.

SIRACUSA - I Carabinieri di Siracusa hanno arrestato, per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e violazione degli obblighi inerenti alla Sorveglianza Speciale di P.S., un siracusano di 25 anni. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile, durante il controllo presso l’abitazione dell’uomo, constatavano la sua assenza, per poi rintracciarlo alla guida della sua autovettura.