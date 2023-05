Rovigo, consigli contro truffe e raggiri: la Polizia di Stato incontra gli anziani

ROVIGO - Nell’ambito del progetto “Non siete mai soli” avviato dalla Questura di Rovigo, questa mattina il Commissario Capo Fabio Montedoro ha incontrato le persone anziane della Parrocchia di San Bartolo per fornire loro alcuni consigli e suggerimenti al fine di evitare truffe, furti e rapine.Durante l’incontro è stato distribuito un vademecum che illustra le principali condotte perpetrate dai truffatori e le principali regole di prudenza da seguire in casa, per strada, o navigando in rete.Inoltre, è stata presentata l’app YouPol della Polizia di Stato, che permette di fare segnalazioni in qualsiasi momento, ed evidenziata l’importanza di contattare il numero di emergenza 113 per qualsiasi dubbio o necessità, in particolare quando si viene avvicinati da estranei che avanzano richieste di denaro o da improvvise forme di affetto.L’iniziativa di prevenzione e sensibilizzazione per la sicurezza degli anziani proseguirà nei prossimi mesi su tutto il territorio rodigino.