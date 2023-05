Reggio Emilia, arrestati dopo un folle inseguimento su un'auto rubata

RUBIERA (RE) - Si trovavano a boro di un’autovettura, poi risultata rubata, all’interno del parcheggio del supermercato Conad di Rubiera quando, alla vista di una pattuglia della locale stazione carabinieri, per evitare i controlli che i militari si accingevano a fare hanno imboccato la via Emilia dandosi alla fuga.Ne è scaturito un concitato inseguimento a folli velocità per diversi chilometri conclusosi nella rotatoria di via 11 settembre 2001 a Scandiano che hanno imboccato contro mano fermandosi dopo aver speronato altra pattuglia della tenenza di Scandiano giunta in ausilio. Scesi dall’auto allo scopo di assicurarsi la fuga hanno colpito gli operanti con calci e pugni venendo poi bloccati grazie anche all’utilizzo dello spray antiaggressione in dotazione ai Carabinieri.Per questi motivi con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione i carabinieri della stazione di Rubiera, collaborati dai colleghi scandianesi, hanno arrestato un 45enne ed un 40enne di origini marocchine residenti in città che al termine della formalità di rito sono stati ristretti a disposizione della Procura reggiana.Il relativo procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.