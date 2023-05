Pedicini (Greens/Efa): 'Da Aosta a Lampedusa, in marcia per la pace dei popoli'



BRUXELLES - "Domani sarò a Lampedusa, alla Staffetta dell'Umanità, per contribuire a dar voce al desiderio di pace dei popoli e perché si metta fine al perpetuo massacro prodotto da una guerra alimentata da una inQcessante corsa agli armamenti". Lo annuncia l'europarlamentare del Gruppo Greens/Efa Piernicola Pedicini.





"Fin dal primo giorno dall’esplosione del conflitto in Ucraina - prosegue Pedicini - sono stato tra i pochi, al Parlamento Europeo, ad alzare la voce contro chi continua ad alimentare distruzione e morte con l’invio di armi sempre più potenti e letali, e con sanzioni che hanno impoverito interi territori e incrementato le diseguaglianze. Ringrazio Michele Santoro e l’associazione Compagnia dei Cammini - conclude il deputato europeo - per aver promosso un’iniziativa che darà voce alla stragrande maggioranza dei cittadini di tutta Europa, contraria a una strategia guerrafondaia che ha raso al suolo intere città e che rischia di allargare il conflitto in un’escalation senza fine. Da Aosta a Lampedusa cammineremo insieme, per unire il Paese contro la guerra".