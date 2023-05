Mosca, tentato attacco con droni al Cremlino

MOSCA - Attacco al Cremlino. Un video circolato su vari canali Telegram, e ripreso tra l'altro dalle testate dell'opposizione russa Dozhd e Meduza, mostra quella che sembra l'esplosione di un drone sopra la cupola del palazzo presidenziale. "Non abbiamo nulla a che fare" con il presunto attacco al Cremlino con i droni di cui Mosca accusa Kiev. "Naturalmente l'Ucraina non ha nulla a che fare con gli attacchi con i droni al Cremlino", ha dichiarato Mykhailo Podoliak, consigliere di Volodymyr Zelensky."Per quanto riguarda i droni sul Cremlino, è tutto prevedibile... La Russia sta chiaramente preparando un attacco terroristico su larga scala". A scriverlo su Twitter il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak. "L'Ucraina conduce una guerra esclusivamente difensiva e non attacca obiettivi sul territorio della Federazione Russa", perché "non risolverebbe alcun problema militare e fornirebbe a Mosca motivi per giustificare i suoi attacchi ai civili"."I droni sulle strutture energetiche o sul Cremlino possono solo indicare le attività di guerriglia delle forze di resistenza locali", ha aggiunto.