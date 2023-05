Luciano Ligabue, a settembre uscirà il nuovo album di inediti 'Dedicato a noi'

(Ansa)

Grandi novità nel panorama musicale nazionale: a settembre uscirà il nuovo album di Luciano Ligabue dal titolo "Dedicato a noi", edito da Warner Music Italy, a 3 anni dal suo ultimo lavoro discografico, anticipato in radio dal singolo Riderai. Grandi novità nel panorama musicale nazionale: a settembre uscirà il nuovo album di Luciano Ligabue dal titolo "Dedicato a noi", edito da Warner Music Italy, a 3 anni dal suo ultimo lavoro discografico, anticipato in radio dal singolo Riderai.





Intanto a luglio Ligabue sarà protagonista di due concerti negli stadi: il 5 luglio allo stadio San Siro di Milano e il 14 luglio all'Olimpico di Roma.

Luciano Ligabue sarà anche tra i protagonisti di Italia Loves Romagna, concerto-evento solidale che si terrà il 24 giugno alla RCF Arena di Reggio Emilia per aiutare le popolazioni colpite dall'alluvione in Romagna. Scritto da Ligabue e prodotto dallo stesso Luciano insieme a Fabrizio Barbacci, il singolo Riderai vuole essere un promemoria messo lì a ricordarci di sorridere o sbellicarci, comunque ridere delle nostre ansie eccessive e di farlo prima del tempo previsto. Quante volte ci siamo sentiti dire che un giorno rideremo delle nostre preoccupazioni? Questo brano vuole ricordarci come di alcune cose forse non rideremo mai, certo, ma di tutto il resto conviene farlo il prima possibile. È online anche il video lyric del brano, con la regia di Arnaldo Catinari e il montaggio curato da Riccardo Guernieri.