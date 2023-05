Leo Gassmann, venerdì 2 giugno uscirà il nuovo singolo dal titolo 'Capiscimi'

(Ansa)

Novità nel panorama musicale nazionale: Leo Gassmann ritorna con il nuovo singolo inedito dal titolo "Capiscimi" in uscita su tutte le piattaforme digitali e in tutte le radio italiane da venerdì 2 giugno. La traccia è un brano scritto da Marco Rissa, uno dei membri dei The Giornalisti e prodotto dal trio italo-svizzero Room9.





"Parla di come i ragazzi di oggi - racconta Leo Gassmann - non siano più interessati ad andare a fondo nelle relazioni amorose, basate esclusivamente sul sesso. Il testo parla di una coppia che mantiene sempre un certo distacco e troppa superficialità nel costruire un rapporto. 'Ma mai una volta che mi porti al cinema o a prendere un gelato sul Gianicolo' sono strofe emblematiche, a suo modo poetiche e in cui tutti possono immedesimarsi oggigiorno".

Il singolo arriva accompagnato da un divertente videoclip che vede la partecipazione di Sofia Viscardi e che mette in scena serenate sotto al balcone, biciclettate sotto la pioggia d'estate e baci su un pontile.

Il singolo sarà aggiunto all'album "La strada per Agartha", disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico e che contiene anche il precedente singolo "Volo Rovescio" e "Terzo Cuore", entrambi co-scritti con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari.

Gassmann sarà in tour il 17 giugno a Brescia a piazza della Loggia, il 21 giugno a Palmiano (Ascoli Piceno) al Festival dell'Appennino, il 17 luglio a Varallo Sesia (Vercelli) all'Alpàa Festival, il 10 settembre a Udine a Friuli Doc in piazza Libertà.