Crotone, musica oltre l’orario consentito in quattro locali del centro storico: applicate sanzioni

CROTONE - La Divisione Polizia Amministrativa della Questura ha sanzionato i titolari di quattro esercizi commerciali del capoluogo, per violazione del regolamento comunale in materia di emissioni sonore.Le irregolarità sono state rilevate dal personale delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che, nel corso dell’ordinario servizio di controllo del territorio, hanno constatato l’inosservanza, da parte di quattro locali di intrattenimento del centro storico, che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, del divieto di diffusioni musicali per mezzo di impianti elettroacustici oltre l’orario previsto dall’ordinanza sindacale. Pertanto, si è proceduto all’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste.I controlli da parte della Polizia di Stato continueranno, al fine di verificare il puntuale rispetto di norme e regolamenti comunali nello svolgimento delle varie attività commerciali, e di tutelare, nel contempo, il diritto al riposo delle persone.