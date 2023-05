Caserta, cercano di eludere il controllo: denunciati per possesso di oggetti atti allo scasso

CASERTA - La Polizia di Stato di Caserta ha denunciato due soggetti, di 49 e 53 anni, pluripregiudicati ed entrambi provenienti dalla provincia di Napoli, resisi responsabili del reato di possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso, mentre il 49enne anche del reato di ricettazione.In particolare, gli operatori della Squadra Volante della Questura di Caserta intercettavano durante il pattugliamento di una zona residenziale di Caserta un’autovettura, il cui conducente, alla vista della vettura con i colori di istituto, poneva in essere manovre elusive, nel tentativo di evitare il controllo di polizia, senza riuscirvi.Bloccata la vettura, i poliziotti procedevano al controllo del veicolo e degli occupanti.Dall’analisi delle informazioni risultanti dalle banche dati a disposizione delle Forze di polizia, emergeva una discordanza tra il numero di targa della vettura ed il numero di punzonatura del telaio, risultato essere associato ad altra vettura provento di furto nello scorso settembre, mentre la targa apposta risultava riconducibile a vettura di analogo tipo, ma di proprietà di persona intestataria di numerosi altri veicoli.Gli agenti, pertanto, estendevano il controllo anche all’abitacolo della macchina, al termine del quale rinvenivano oggetti atti allo scasso, che venivano sottoposti a sequestro.Entrambi venivano deferiti all’Autorità Giudiziaria e veniva avviato nei loro confronti l’iter del procedimento amministrativo per l’irrogazione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.