Alberto Fortis, da venerdì 26 maggio in radio il nuovo singolo 'Mambo Tango & chachacha'

Sarà in radio da venerdì 26 maggio "Mambo Tango & chachacha" (Formica Edizioni Musicali/Self) il nuovo singolo del cantautore Alberto Fortis già disponibile sul lato A di un esclusivo vinile 45 giri mentre su lato B uno straordinario pezzo inedito "Il Mistero". Sarà in radio da venerdì 26 maggio "Mambo Tango & chachacha" (Formica Edizioni Musicali/Self) il nuovo singolo del cantautore Alberto Fortis già disponibile sul lato A di un esclusivo vinile 45 giri mentre su lato B uno straordinario pezzo inedito "Il Mistero".





"La canzone- come racconta il cantautore- è la commistione di ritmo e di peso della parola. È allegorica e dolcemente irriverente, con citazione di Pablo Neruda e mi vede per la prima volta cantare anche in napoletano ospitando un giovane artista partenopeo Ti-A. Mambo Tango che è il nipote di King Kong e muove i suoi passi nella ‘Giungla della Liquidità,’ in questo momento è scappato ed è a caccia degli influencers più beceri che, secondo lui, sono il contrario della Parola Amore".

"Mambo Tango & chachacha" ha un clima Latin Pop con liriche allegoriche e intense, nello stile di scrittura dell’artista ed è accompagnato da un video che vede la regia dello stesso Alberto Fortis con la collaborazione di Franco Cristaldi e il giovane artista Napoletano Ti-A.

Il video, che vede nell’outfit la partecipazione di Veronica ETRO, si avvalora di 54 comparse e richiama narrazione ed atmosfera del climax Musical.

È in lavorazione in un blasonato studio di registrazione ad Austin in Texas USA, la versione Anglo Spagnola di "Mambo Tango & chachacha", con la collaborazione dell’artista Messicana Statunitense Patricia Vonne Rodriguez, sorella del celebre regista Robert Rodriguez (Dal Tramonto all’alba, Sin City Alita), amico e stretto collaboratore di Quentin Tarantino.

"Mambo Tango & chachacha" è il primo episodio del nuovo Progetto discografico dell’artista previsto per il prossimo autunno.

Questi i primi appuntamenti del calendario in continuo aggiornamento:

- 24 Maggio "Milano Un Sogno di Rock’n Roll", Location BASE

- 3 Giugno Vittoriale a Gardone, Concerto Pianoforte & voce, Proiezione Video e Special Guest con collegamento streaming con la Città di Bergamo per l’annuale Beatles Day.

- 18 Giugno Domodossola, Evento Benefico con Performance per Associazione Ricerca scientifica.

-20 Luglio Sanremo, Concerto con Orchestra Sinfonica di Sanremo e Milandony Melody Band, Anfiteatro Alfano.

Alberto Fortis, classe 1955. Il debutto discografico è nel ’79 con l’album "Alberto Fortis" dove viene accompagnato dalla Premiata Forneria Marconi e con il quale ottiene subito un grande successo conquistando rapidamente l’affetto del pubblico con canzoni come "La sedia di lillà", "Il Duomo di notte", "Milano e Vincenzo", "Settembre" e "La neña del Salvador" che lo consacrano tra i grandi protagonisti della musica italiana. Sedici album realizzati tra Italia, Stati Uniti e Inghilterra, un disco di platino, due d’oro e oltre un milione e mezzo di dischi venduti. Ha collaborato con artisti illustri come George Martin (produttore dei Beatles), la London Philarmonic Orchestra, PFM (Premiata Forneria Marconi), Claudio Fabi, Lucio Fabbri, Gerry Beckley (degli America), Carlos Alomar (produttore di David Bowie), Bill Conti, Guido Elmi e l’Orchestra Sinfonica Arturo Toscanini. Gli incontri con Paul McCartney, Yoko Ono e con il regista Wim Wenders, hanno contribuito a sdoganare la sua musica live oltreoceano, facendolo esibire in concerto a Los Angeles e New York. Alberto è ambasciatore UNICEF a tutela dei bambini della popolazione nativo-americana Navajo, testimonial di A.I.S.M. (Associazione Italiana contro la Sclerosi Multipla) e di City Angels (Associazione umanitaria di volontariato sociale). Nel 2023 è prevista l’uscita del prossimo album di inediti.