Verona, giovane denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti: ritirata arma e licenza al padre

VERONA - Questa mattina, presso gli Uffici di Lungadige Galtarossa, la Polizia di Stato – Divisione Polizia Amministrativa – ha emesso un provvedimento cautelare di ritiro delle armi in possesso e della relativa licenza di porto per difesa personale ad un 57enne munito di titolo di guardia particolare giurata.Il provvedimento adottato dall’Autorità di Pubblica Sicurezza si è reso necessario a seguito di una serie di accertamenti condotti dagli operatori delle Volanti, dai quali è emerso che l’uomo convive con il figlio minorenne già noto a questi Uffici per precedenti di polizia in materia di stupefacenti e di reati contro il patrimonio.Da ultimo, infatti, solo pochi giorni fa il giovane era stato denunciato all’Autorità Giudiziaria dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che, a seguito di un controllo, lo avevano trovato in possesso di circa 100 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish.La valutazione sulla pericolosità sociale del minore effettuata dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, resasi necessaria alla luce di quest’ultimo fatto e dei precedenti episodi di criminalità predatoria per i quali lo stesso era già noto alla Polizia di Stato, testimonia come comportamenti perpetrati da un giovane possano riverberarsi negativamente, oltre che nella sua sfera individuale, anche all’interno del nucleo familiare.