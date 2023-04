Ucraina, Putin: 'Con Usa guerra calda'

MOSCA - I rapporti Russia-Usa sono "in profonda crisi". Lo sostiene il presidente russo Vladimir Putin, accusando Washington di aver sostenuto un golpe in Ucraina. Gli Stati Uniti sono ora impegnati in un "conflitto caldo" con la Russia, accusa Mosca. Intanto Kiev punta a riconquistare la Crimea “entro 6 mesi”. Lavrov intanto sarà oggi ad Ankara."Chi aiuta Mosca è suo complice", ha detto il presidente francese Emmanuel Macron che oggi con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sarà in visita a Pechino.