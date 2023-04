Tentato omicidio a Modena: arrestato ghanese

MODENA - Nel primo pomeriggio di domenica 9 aprile, personale della Squadra Volante ha proceduto all’arresto di un cittadino di nazionalità ghanese, di 29 anni residente a Modena, in quanto gravemente indiziato del tentativo di omicidio in danno di un cittadino nigeriano.Gli agenti sono intervenuti in viale Gramsci per una violenta lite tra due stranieri, nata al parco XXII Aprile, per motivi in corso di accertamento, il cui epilogo portava al ferimento di uno dei due attori, che, colpito al volto con un corpo contundente, verosimilmente una bottiglia, riportava una prognosi medica di oltre 30 giorni.Sul posto gli agenti hanno proceduto a sentire i numerosi testimoni che avevano assistito all’episodio e ad acquisire elementi utili alle indagini. Personale del 118 ha prestato l’assistenza sanitaria al ferito e al trasporto in ospedale, mentre la Polizia Scientifica ha repertato degli oggetti contundenti e della sostanza ematica fuoriuscita a seguito dell’aggressione.Sulla scorta delle fonti di prova acquisite è stato possibile ricostruire la dinamica della violenta aggressione consistita dapprima nel colpire ripetutamente la vittima con calci e pugni e successivamente nello sferrare un violento colpo con una bottiglia al capo della persona offesa.Il cittadino ghanese è stato arrestato per il reato di tentato omicidio.Nella giornata del 12 aprile il G.I.P, come da richiesta della Procura della Repubblica di Modena, ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere dell’indagato per il contestato delitto di tentato omicidio.