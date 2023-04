Roma, maxi operazione straordinaria di controllo interforze presso la stazione Termini e zone limitrofe: 4 arresti

ROMA - Così come analizzato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura, in linea con le direttive emanate dal Ministro dell’Interno, e nel conseguente Tavolo Tecnico presso la Questura di Roma, nei giorni scorsi è stato effettuato un corposo servizio interforze di ordine e sicurezza pubblica nell’area della Stazione Ferroviaria Roma Termini.È stato impiegato ingente personale appartenente all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Locale Roma Capitale e all’Esercito Italiano per garantire la sicurezza del principale scalo ferroviario della Capitale e fornire una risposta concreta al bisogno di protezione da paventati atti criminali. I servizi sono stati disposti al fine di fronteggiare situazioni di degrado urbano, verificare la presenza di cittadini stranieri inadempienti alla normativa sull’immigrazione, effettuare controlli amministrativi degli esercizi commerciali e delle strutture ricettive, contrastare l’abusivismo, nonché prevenire e reprimere fenomeni legati allo spaccio di droga e ai reati predatori.Nel corso dei serrati controlli effettuati dalle Forze dell’Ordine, concentrati tra le due principali arterie di collegamento di via Giolitti e via Marsala e piazzale dei Cinquecento, sono state identificate 1142 persone, di cui 235 straniere. Controllati inoltre 99 veicoli, riscontrate 14 violazioni al Codice della Strada. Con il supporto dei Nuclei Specializzati dell’Arma dei Carabinieri, NAS e NIL, sono stati controllati 8 esercizi pubblici, due dei quali sono stati sanzionati mentre, per 5 di questi, è stata avviata un’istruttoria da parte della Divisione Polizia Amministrativa per verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art 100 T.U.L.P.S. da parte del Questore.Nel corso delle varie operazioni condotte durante il servizio, sono state arrestati, in diverse operazioni, 4 uomini, di cui 3 gravemente indiziati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio; 2 i denunciati in stato di libertà. Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria. Durante il servizio è stata sequestrato denaro, droga e merce contraffatta.