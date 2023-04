Roma, Ciro Immobile si schianta contro un tram: 'Frattura di una costola'

ROMA - Mattinata di grande paura per Ciro Immobile e figlie: il centravanti e capitano della Lazio è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Roma.L'auto dell'attaccante biancoceleste, su cui viaggiavano anche le sue due figlie, si è scontrata con il tram della linea 19 mentre attraversava il ponte Matteotti, tra Prati e Flaminio, intorno alle 8:30.Il tram è uscito dai binari, l'auto è andata distrutta. Il calciatore, "un po' dolorante al braccio", parlando ai carabinieri, ha spiegato che il tram avrebbe circolato con il rosso.Immobile è stato portato per accertamenti al Policlinico Gemelli. "Trauma distorsivo della colonna vertebrale e frattura composta dell'undicesima costola destra": è questa la diagnosi per il centravanti, si legge sul sito della Lazio, le cui condizioni sono al momento buone. "Il calciatore", continua il comunicato, "rimane in osservazione presso il reparto di medicina di urgenza diretto dal professor Francesco Franceschi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS in Roma".Anche la primogenita era con i gemelli mentre la più piccola è stata trasportata al Bambino Gesù. Altri 8 passeggeri con escoriazioni sono stati trasferiti in codice verde in vari ospedali della Capitale.