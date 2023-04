Olanda, treno urta gru e deraglia: 1 morto e 30 feriti

La società statale ProRail responsabile della manutenzione della rete ferroviaria ha affermato che sono in corso lavori sul binario su cui viaggiava il treno passeggeri e che due dei quattro binari su quella tratta sono stati chiusi al traffico.

AMSTERDAM - Incidente ferroviario in Olanda. Il bilancio è di una vittima e 30 feriti. La tragedia è avvenuta sulla linea nei pressi del villaggio di Voorschoten, tra L'Aia e Amsterdam. Il convoglio è deragliato alle 3.25 locali (1.25 in Italia) dopo aver urtato una gru: lo ha annunciato l'Autorità regionale per la cooperazione in caso di calamità, come riportato dai media nazionali.Il treno a due piani proveniva da Amsterdam e trasportava circa 60 persone. Inizialmente, la regione di sicurezza di Hollands Midden ha dichiarato che il treno si era scontrato con un treno merci. Tuttavia, secondo le prime informazioni, anche un treno merci si è scontrato con la gru.