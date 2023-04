Ferrara, incendio in un’abitazione: carabiniere porta in salvo due persone

FERRARA - Nella mattina del 20 aprile 2023, verso le ore 07:30, un Appuntato Scelto dei Carabinieri in servizio presso il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Ferrara, mentre si stava recando al lavoro, giunto in via Ravenna, avvertiva un forte odore di bruciato. Accostata l’auto notava una densa nube di fumo nero fuoriuscire dal primo piano di un’abitazione bifamiliare, dal cui interno si sentiva distintamente provenire una richiesta d’aiuto.Il graduato, dopo aver allertato i soccorsi tramite il numero d’emergenza 112, senza esitare entrava all’interno dell’abitazione già pervasa dal fumo e dove si era sviluppato un vasto incendio, e raggiungeva il proprietario cinquantenne, lievemente stordito dal fumo inalato, portandolo in salvo all’esterno dello stabile. Siccome le fiamme che si stavano sprigionando, si stavano per propagare anche nella porzione di abitazione non ancora interessata dalle fiamme, l’appuntato Tarantino, appreso che all’interno c’era una ottantunenne che viveva da sola, prontamente la raggiungeva e provvedeva ad accompagnarla all’esterno dell’immobile.Dopo aver messo in sicurezza le due persone tratte in salvo ed assicuratosi che non vi fosse più nessuno all’interno della casa, in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, il militare interrompeva l’erogazione del gas e dell’energia elettrica al fine di scongiurare eventuali ulteriori pericoli. Il personale del 115 giunto sul posto, con non poca difficoltà, riusciva a domare le fiamme dovendo, però, dichiarare l’inagibilità della porzione di casa interessata dall’incendio a causa degli ingenti danni.Il cinquantenne, medicato sul posto da personale 118, è risultato lievemente intossicato dall’inalazione del fumo, senza però necessitare di un ricovero ospedaliero. Il provvidenziale intervento ed il coraggio dimostrato nella circostanza dall’Appuntato Scelto, hanno scongiurato che l’incendio potesse avere gravi conseguenze.