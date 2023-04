Fernet-Branca lancia una nuova Limited Edition floreale in occasione della primavera

Photo credits: fonte ufficio stampa AD Mirabilia

Protagoniste della nuova livrea floreale sono proprio le erbe, le radici, i fiori e le spezie che compongono la ricetta segreta dell'amaro. Un trionfo per gli occhi e per il palato, la nuova Limited Edition è un omaggio ai colori e ai profumi degli ingredienti storici che rendono unico Fernet-Branca sin dalle sue origini.





Creato nel 1845 da Bernardino Branca, fondatore dell'azienda, Fernet-Branca ha mantenuto negli anni il segreto della sua speciale miscela: un mix esclusivo di 27 erbe, fiori e spezie che viene gelosamente custodito dalla famiglia Branca e tramandato di padre in figlio da cinque generazioni. Un viaggio sensoriale di sapori; le botaniche che compongono la ricetta di Fernet-Branca, infatti, provengono da 4 diversi continenti. Il Rabarbaro della Cina, la Camomilla italiana e argentina, lo Zafferano dell'Iran, la Genziana francese, la Galanga di India e Sri Lanka per fare qualche esempio: un vero e proprio giro del mondo, in un bicchiere.

Giallo, nero, blu, verde: le quattro tonalità vivaci e raffinate della nuova edizione limitata sono il dono perfetto da portare a un pranzo o a una cena in compagnia, da regalare o da gustare in qualsiasi occasione. Bellissime nel design daranno un tocco di colore in più nelle tavole imbandite a festa degli italiani come simbolo di convivialità e condivisione.

Disponibile nei punti vendita, la Limited Edition Fernet-Branca dimostra, ancora una volta, l'innata capacità dell'amaro italiano di evolversi e cambiare rimanendo sempre sé stesso preservando la sua qualità indiscussa e quel sapore unico e antico che lo ha reso celebre in tutto il mondo.