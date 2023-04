Da Venezia a Ravenna: il tour della poetessa Maltoni

RAVENNA - La poetessa ravennate Alessandra Maltoni nella Giornata Mondiale dell’Arte è stata ospite presso Palazzo Michiel Del Brusà nel sestiere di Cannaregio, un palazzo storico che ben rappresenta lo stile architettonico del quattrocento a Venezia. - La poetessa ravennate Alessandra Maltoni nella Giornata Mondiale dell’Arte è stata ospite presso Palazzo Michiel Del Brusà nel sestiere di Cannaregio, un palazzo storico che ben rappresenta lo stile architettonico del quattrocento a Venezia.





L’evento è stato organizzato dall’editore Altromondo di Vicenza, che pubblicherà nei prossimi mesi il testo poetico "Spazi di parole" della poetessa ravennate. Testo che sarà disponibile nelle librerie la "Toeletta" e "Acqua alta" di Venezia.

Il 19 aprile prossimo a Ravenna si terrà l’appuntamento del terzo Mercoledì del mese con la poesia, a cura di Alessandra Maltoni, e il breve, libero "reading poetico" dei partecipanti, presso il Circolo Aurora di Ravenna.

Il tema di questo incontro sarà la poesia ambientale e la plaquette "Ca’ del vento" per i tipi "Cenacolo Accademico Europeo poeti nella società" con sede a Napoli, per cui la Maltoni è stata nominata responsabile del cenacolo per Ravenna.

Secondo l’autrice la vera poesia "scalda il cuore e promuove nuove amicizie intellettuali, elevando le persone ad una qualità della vita migliore"

A tale proposito la poetessa invita a riflettere sui suoi versi "La poesia salverà il mondo", oggetto di un laboratorio europeo, e a porre attenzione sull’energia delle parole.

Per prenotazioni tavoli e cena alla carta, contattare il circolo Aurora, al tel. 0544262989 cell. 3272061248, e alla email circoloaurora.aps@gmail.com.