Cospito ha interrotto lo sciopero della fame

L'anarchico Alfredo Cospito ha concluso lo sciopero della fame iniziato nell'ottobre dello scorso anno. La decisione è stata comunicata al Tribunale di Sorveglianza di Milano e, al momento, non è stata motivata. Ieri la Consulta aveva bocciato il divieto delle attenuanti in quanto "illegittimo". Decisione che apre la strada a una riduzione della pena con una pena compresa tra i 20 ei 24 anni e non più l'ergastolo.L'anarchico era in sciopero della fame dal 20 ottobre per protestare contro il regime carcerario del 41 bis. Compilando un modulo prestampato, che serve per rilasciare dichiarazioni, ha messo su carta la sua disponibilità a riprendere subito a mangiare. La decisione comunicata questa mattina al carcere è stata trasmessa al Tribunale di Sorveglianza di Milano.