Ambiente: Innovaphone conquista la certificazione ISO 14001

ROMA - Le aziende sono sempre più attente alla gestione ambientale sostenibile e all'efficienza delle risorse. In tal senso il produttore tedesco Innovaphone ha ottenuto la certificazione ISO 14001, uno standard riconosciuto a livello internazionale per la gestione ambientale di aziende e organizzazioni. Presso lo specialista di ecosistemi di comunicazione Innovaphone, un team dedicato all'ambiente è responsabile dell'implementazione delle misure di protezione ambientale all'interno dell'azienda e della loro costante ottimizzazione. - Le aziende sono sempre più attente alla gestione ambientale sostenibile e all'efficienza delle risorse. In tal senso il produttore tedesco Innovaphone ha ottenuto la certificazione ISO 14001, uno standard riconosciuto a livello internazionale per la gestione ambientale di aziende e organizzazioni. Presso lo specialista di ecosistemi di comunicazione Innovaphone, un team dedicato all'ambiente è responsabile dell'implementazione delle misure di protezione ambientale all'interno dell'azienda e della loro costante ottimizzazione.





"Le nostre scelte sono sempre state guidate da un approccio ecologico responsabile e sostenibile. La struttura dei nostri gateway VoIP è compatta ed efficiente dal punto di vista energetico, i nostri prodotti vengono riparati nel reparto di riparazione interno e il basso consumo energetico della nostra piattaforma di collaborazione e videoconferenza myApps non teme la concorrenza - solo per citare alcuni esempi. Molte delle misure esaminate severamente nel contesto della certificazione ISO 14001 erano già state implementate nell'azienda", spiega Dagmar Geer, CEO di Innovaphone AG.

In questa ottica la nuova sede aziendale in Germania è stata costruita secondo i più recenti standard energetici e il parcheggio sotterraneo è dotato di punti di ricarica per i numerosi veicoli elettrici della flotta. Innovaphone sta perseguendo quindi l'obiettivo di una rigorosa osservanza degli aspetti ambientali in tutti i settori dell'azienda, sovvenzionando il noleggio di biciclette "Jobrad" o di abbonamenti per il trasporto pubblico per i dipendenti, rinnovando le apparecchiature informatiche, promuovendo una politica "zero carta" e riutilizzando le vecchie scatole di cartone triturate per l'imballaggio dei prodotti.