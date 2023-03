Xi-Putin, al via seconda giornata di incontri





Intanto secondo alcune voci non confermate Xi Jinping potrebbe parlare anche con Zelensky.



Gelo da Washington: "Se la Cina lanciasse un appello per un cessate il fuoco Kiev dovrebbe respingerlo", afferma il Consiglio per la sicurezza nazionale Usa.

MOSCA - Al via a Mosca la seconda giornata degli incontri tra il presidente russo Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping, allargati oggi alle delegazioni. "Guardiamo con interesse alle proposte della Cina per risolvere la crisi in Ucraina", ha dichiarato il capo del Cremlino dopo il faccia a faccia di ieri.