Ucraina: Trump chiede 24 ore per fermare le bombe a Kiev

- Il candidato repubblicano alla Casa Bianca Donald Trump, in un'intervista a Fox News ha dichiarato di poter risolvere la guerra tra Ucraina e Mosca in 24 ore, in maniera "molto facile". Secondo il tycoon la ricetta per far tacere le armi: "Si deve svolgere un negoziato molto facile ma non voglio dirvi quale, altrimenti poi non lo posso usare. Risolverò le cose in un giorno, la pace tra di loro. Ora siamo già ad un anno e mezzo, è molto lungo, non riesco ad immaginare che non succeda niente”.