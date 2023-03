Tv: mercoledì 22 marzo in prima serata su Canale 5 secondo appuntamento con "La Tv dei 100 e Uno"



Dopo l'esordio vincente della scorsa settimana, mercoledì 22 marzo in prima serata su Canale 5 secondo appuntamento con "La Tv dei 100 e Uno".

Piero Chiambretti sarà ancora una volta il capitano della platea composta da 100 piccoli protagonisti (tutti tra i 6 e gli 11 anni), che daranno vita a uno spettacolo in cui i grandi torneranno bambini e i bambini saranno meglio dei grandi.





Piero Chiambretti gestirà con la consueta spontaneità e ironia l’irrefrenabile e imprevedibile parterre, con la complicità dell’immancabile mascotte del programma: il dinosauro Ignazio.

I bambini metteranno simpaticamente alla prova le special guest che si alterneranno nel corso della puntata. Gli ospiti di questa settimana saranno Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, Belen Rodriguez e Vittorio Sgarbi e tutti dovranno rispondere senza filtri a tutte le curiosità dei bimbi che porranno domande inconsuete e inaspettate. E a un bambino non si può non rispondere in modo chiaro, semplice e diretto.