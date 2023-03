Striscia la notizia, Milano: la novità è il 'furto della cartina'

COLOGNO MONZESE (MI) - A Milano c’è una nuova moda: il “furto della cartina”. Non bastavano le borseggiatrici nelle principali stazioni della metro e nelle vie de centro, ora milanesi e turisti devono stare attenti anche mentre sono seduti all’esterno di bar e ristoranti.Una manovra per rubare oggetti di valore appoggiati sui tavoli: i ladri si avvicinano ai clienti dei locali con la scusa di chiedere un’indicazione e coprono con una cartina geografica o un giornale telefoni e portafogli, che con destrezza vengono sfilati da sotto il foglio. Sono decine le persone che hanno segnalato a Striscia la notizia di essere stati vittime del furto della cartina, tra cui la figlia dell’inviato Valerio Staffelli, la 24enne Rebecca, protagonista alcuni giorni fa di un tentativo di taccheggio proprio con questa modalità.Così Staffelli torna “in missione” con il suo team di ragazze deterrente, che ormai da più di un anno cercano di mettere in guardia i cittadini (ma ricordiamo che il tg satirico si occupa di borseggi da diversi anni, il primo servizio sul tema risale al 28 settembre 2013) sulla presenza di borseggiatrici. Staffelli pizzica in flagranza di reato un ragazzo e una ragazza che, arrestata sul posto dai Carabinieri, il giorno seguente è di nuovo a spasso: «Rubare è il mio lavoro e alla Polizia non interessa», dichiara alle telecamere di Striscia.Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).