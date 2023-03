"Quando meno te lo aspetti": iniziata la serie video dedicata al disagio psicologico degli adolescenti su Obiettivo Salute e Radio 24

Quando meno te lo aspetti, il progetto di Radio 24 dedicato al disagio sociale degli adolescenti realizzato in collaborazione con Fondazione Progetto Itaca, diventa anche una produzione video disponibile dal 6 marzo sui siti di Radio 24, del Sole 24 Ore e di Progetto Itaca e sulla pagina facebook di Radio24 e Obiettivo Salute. Quando meno te lo aspetti, il progetto di Radio 24 dedicato al disagio sociale degli adolescenti realizzato in collaborazione con Fondazione Progetto Itaca, diventa anche una produzione video disponibile dal 6 marzo sui siti di Radio 24, del Sole 24 Ore e di Progetto Itaca e sulla pagina facebook di Radio24 e Obiettivo Salute.





Cinque interviste di Nicoletta Carbone, giornalista e conduttrice di Obiettivo Salute su Radio 24, che trattano cinque argomenti diversi per aiutare i genitori a cogliere nei propri figli dei segnali di possibile disagio, come la rabbia, l’isolamento, il rapporto con il cibo, l’ansia da prestazione, e soprattutto per capire quando è il momento di chiedere aiuto. In studio la dottoressa Chiara Maiuri, psicologa clinica a Milano che collabora con Progetto Itaca.

L’impegno di Radio 24 su questo argomento coinvolge anche la programmazione in onda su Radio 24: nel corso della settimana diverse trasmissioni saranno dedicate al tema e, sabato 11 marzo, la settimana si concluderà con una puntata speciale di Obiettivo salute week end, con Nicoletta Carbone per parlare del ruolo della famiglia e dei possibili aiuti.

Anche sul Il Sole 24 Ore di lunedì 6 marzo 2023 è dedicata la Cover story e approfondisce l’iniziativa di diverse Regioni che stanno istituendo lo psicologo di base, un professionista che affianca medici di famiglia e pediatri al fine di intercettare e prevenire la sofferenza psichica. Il Governo ha reso strutturale il bonus psicologico statale ma con fondi molto più contenuti: per quest’anno le risorse ammontano a 5 milioni di euro contro i 25 milioni del 2022 che erano stati sufficienti ad accogliere solo il 10% delle richieste.

Purtroppo il disagio giovanile è in continua crescita in Italia e nel mondo. Si parla di 89 milioni di ragazzi e 77 milioni di ragazze tra i 10 e i 19 anni (Rapporto UNICEF) che in questi ultimi anni, a causa delle limitazioni riguardanti le relazioni sociali per la pandemia, vivono e hanno vissuto un disorientamento psichico: negli adolescenti i disturbi più frequenti sono la sensazione di mancanza d’aria, problemi di ansia, di sonno, la depressione, di episodi di rabbia. In Italia secondo l’indagine commissionata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP\2021), i 5.621 psicologi presi in esame riportano un incremento del 31% dei pazienti in terapia con meno di 18 anni. Tra loro 1 su 2 vive un disagio psicologico e 1 su 10 manifesta un disturbo.

La nuova serie video fa parte del progetto che ha preso il via il mese scorso, con 4 Podcast tutt’ora disponibili sul sito di Radio24 e sulle principali piattaforme che raccolgono le storie di ragazzi e famiglie, ed è in arrivo un terzo appuntamento, con le testimonianze di personaggi noti che hanno affrontato questo tipo di disagio.

Il progetto sarà supportato da un piano di comunicazione radio con promo comunicati in onda su Radio 24 e una declinazione multimediale digital e social sulle testate del Gruppo 24 ORE.