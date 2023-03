Putin non gradito in Germania: "Se entra lo arrestiamo"

(Frederic Legrand - COMEO/Shutterstock)

- Il Ministro della giustizia tedesco, Marco Bushmann, in un'intervista al Bild ha avvertito Putin che sarebbe arrestato nel caso mettesse piede in territorio tedesco: "Chiunque fomenti una sanguinosa guerra, come ha fatto Putin, dovrebbe risponderne in tribunale e se il Presidente russo dovesse arrivare in Germania sarebbe arrestato immediatamente”.Tale dichiarazione arriva dopo il mandato di cattura nei confronti dello Zar russo da parte del Tribunale dell'Aia.