Peroni Nastro Azzurro 0.0% eletto Prodotto dell’Anno 2023 nella categoria Zero Alcol

Photo credits: fonte ufficio stampa GolinItaly

Si è svolta la sera di martedì 21 marzo 2023, presso l'Alcatraz di Milano, la cerimonia di premiazione dell'attesissimo Eletto Prodotto dell'anno nella sua edizione 2023. Quest'anno a guadagnarsi il titolo nella categoria Zero Alcol è stata Peroni Nastro Azzurro 0.0%.





Il premio Prodotto dell'anno è un prestigioso riconoscimento che premia le migliori innovazioni di prodotto dell'ultimo anno. Un premio di valore dato sulla base della Ricerca di mercato PdA©, la più importante indagine sull'innovazione condotta in Italia per numero di consumatori intervistati (più di 12.000 individui) che votano i loro prodotti preferiti.

E Peroni Nastro Azzurro 0.0% è riuscita a rispettare le aspettative dei consumatori conquistando la loro fiducia grazie ad un prodotto che mantiene le sue promesse ed entrando di diritto tra i prodotti preferiti.

La variante analcolica del brand, lanciata a Marzo 2022, è stata ideata con lo scopo di far vivere ai consumatori la stessa esperienza di gusto di Peroni Nastro Azzurro, ma senza alcol.

Un risultato, questo, che è riuscito a sorprendere i consumatori italiani, e convertire anche i più scettici verso la categoria delle birre no-alcohol.

Lo stesso gusto unico, la stessa qualità superiore e lo stesso orgoglio italiano di Peroni Nastro Azzurro. Un gusto secco e rinfrescante grazie alla presenza di Mais 100% italiano (tra cui il pregiatissimo Mais Nostrano®) e l'utilizzo di luppoli nobili finemente aromatici che grazie al nuovo processo di de-alcolizzazione mantiene la promessa di gusto così simile all'originale anche se senza alcol.

"Siamo molto felici di ricevere questo premio perché crediamo molto in questo prodotto e all'innovazione che porta nel mercato" ha affermato Francesca Bandelli, Marketing & Innovation Director di Birra Peroni. "La nuova Peroni Nastro Azzurro 0,0% è stata pensata e creata per rispondere alle richieste contemporanee di gusto unico e inconfondibile della nostra birra ma con lo 0,0% di alcol. Investire sullo sviluppo di un'offerta di prodotti premium analcolici ci permette non solo di intercettare nuove esigenze dei consumatori ma anche di fare la nostra parte per la promozione e la diffusione di un consumo responsabile, in linea con la nostra strategia di sostenibilità di lungo periodo".