via Nazionale italiana di calcio fb

TA'QALI - Dopo la sconfitta contro l'Inghilterra a Napoli, l'Italia ritrova subito la vittoria e i primi tre punti nel girone di qualificazione agli Europei 2024 battendo 2-0 Malta con due reti arrivate nel primo tempo. Prima Retegui di testa, alla seconda rete consecutiva in due gare, poi zampata di Pessina per la squadra di Mancini che però non può accontentarsi della prestazione non particolarmente brillante degli azzurri.