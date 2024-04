Ucraina: forze russe attaccano 10 villaggi nella regione di Sumy

Drop of light/Shutterstock

Secondo quanto riferito dall'amministrazione militare regionale, le forze russe hanno condotto un attacco su dieci villaggi nella regione di Sumy, nell'Ucraina nord-orientale. La notizia è stata riportata dal Kyiv Independent, aumentando le preoccupazioni per la continua instabilità nella regione.L'attacco rappresenta un'escalation delle ostilità nell'area, già segnata da tensioni e conflitti. Le azioni russe mettono ulteriormente sotto pressione le già fragili relazioni tra i due paesi confinanti.In risposta all'escalation delle tensioni, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina e gli Stati Uniti stanno lavorando a un accordo bilaterale sulla sicurezza. Zelensky ha precisato che le due parti stanno già elaborando un testo specifico e che l'obiettivo è rendere questo accordo il più robusto possibile.L'annuncio di un accordo bilaterale sulla sicurezza arriva in un momento critico, poiché l'Ucraina cerca di rafforzare il proprio sostegno internazionale e di contrastare le minacce provenienti dalla Russia. La situazione rimane fluida e in evoluzione, con le prospettive di una risoluzione pacifica che rimangono incerte mentre le ostilità continuano nella regione.