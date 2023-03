I grissini Torinesi Rosa di Roberto vincono il Premio Speciale Innovazione 2023

Photo credits: fonte ufficio stampa Attila&Co.

Roberto Alimentare, storico brand dei prodotti da forno, meglio conosciuto dal grande pubblico come "Roberto", ha ricevuto lo scorso 2 marzo il premio speciale innovazione per i suoi grissini Torinesi Rosa nell'ambito delle premiazioni Miglior Prodotto FOOD 2023. Il premio, dal 2014, punta i riflettori sulle novità proposte dalle aziende italiane nel mondo Food & Beverage, per valorizzarne l'impegno, la ricerca e sviluppo e l'attenzione ai consumatori. Su iniziativa del magazine FOOD, punto di riferimento nel settore da oltre trent'anni, il premio coinvolge nella valutazione tutti gli attori della filiera (dalla distribuzione, all'industria fino al consumatore) ed è approvato da Confconsumatori.





Incrociando i dati di mercato forniti da Nielsen, le valutazioni degli esperti di distribuzione sul livello di innovazione e il giudizio dei consumatori raccolto attraverso un’indagine di Bva Doxa, i Torinesi Rosa sono stati decretati vincitori ottenendo il logo di ‘prodotto food dell’anno’ e la visibilità in una mostra fotografica itinerante che animerà gli eventi Food Match, Cibus e Tuttofood.

Sfornati letteralmente dopo un anno di ricerche e test per raggiungere la qualità e friabilità tipica di Roberto, e lanciati da poco, i Torinesi Rosa rispondono a una precisa richiesta dei consumatori di un prodotto nuovo e allo stesso tempo tradizionalmente genuino. Compagni perfetti per aperitivi o cene tra amici, grazie a un nuovo gusto e una leggerezza che permettono abbinamenti versatili, la novità di Roberto vuole rilanciare la storica ricetta dei grissini anche verso nuove occasioni di consumo tutte da scoprire.

Un prodotto trasversale e per questo inclusivo che incarna quel valore di convivialità centrale nella mission di Roberto fin dal 1962, quando a Susegana (TV), aprì la piccola panetteria specializzata nella produzione proprio di grissini. Sei decadi di storia basate su un’unica filosofia, mai disattesa: offrire le ricette simbolo del mangiare italiano, in maniera genuina e con un gusto originale, sempre orientato all’innovazione per rinnovare la tradizione.