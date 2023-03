Due aerei di schiantano in volo a Guidonia, morti piloti: uno è il colonnello tarantino Giuseppe Cipriano

ROMA - Dramma nei cieli di Roma, dove due aerei Sai Marchetti 208 di addestramento militare si sono scontrati in volo, poco dopo le 12, all'altezza di Guidonia Montecelio. Un veivolo è precipitato in mezzo alla campagna, l'altro in prossimità dell'area residenziale. Morti entrambi i piloti, uno è il tenente colonnello Giuseppe Cipriano, originario di Taranto."La notizia della morte di due piloti dell’Aeronautica militare nell’incidente aereo avvenuto quest'oggi a Guidonia ci rattrista molto. Vorrei far giungere all’intero corpo dell’Aeronautica Militare e alla famiglia del tenente colonnello Giuseppe Cipriano, nativo di Taranto, e del maggiore Marco Meneghello, di Legnago, la vicinanza mia personale e dell’intera comunità pugliese”. Lo dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.