Casi di trichinosi nel Foggiano: ispezioni anche in ristoranti e agriturismi

FOGGIA - Dopo i sopralluoghi nelle macellerie, l'Asl di Foggia ha esteso le ricerche anche a ristoranti e agriturismi dopo i dieci casi di trichinosi a San Marco in Lamis. Gli addetti stanno cercando di capire da dove sia partita la malattia, causata da un parassita contenuto nella carne di maiale, cinghiale, volpe e cavallo.Al momento i casi confermati sono 10, tra cui una ragazza, ma altri hanno affermato di aver accusato sintomi come infezione intestinale, nausea, crampi e febbre.Secondo quanto emerso la trichinosi potrebbe essersi diffusa attraverso il consumo di carne di selvaggina di cinghiale o il consumo di carne non macellata secondo le regole.I contagiati hanno affermato di non aver mangiato carne di cinghiale.