"Anni 90": il brano respinto da Sanremo dei Calibro 40 conquista le classifiche

ROMA - Nonostante il brano inedito di Calibro 40, "Anni 90", sia stato respinto dal Festival di Sanremo 2023, il rapper romano ha dimostrato ancora una volta di non lasciarsi abbattere dalle difficoltà. Dopo la conclusione del prestigioso evento musicale italiano, il cantante ha deciso di pubblicare la canzone sul web, ottenendo immediatamente risultati sorprendenti.





Ascesa nelle classifiche italiane e internazionali





Il singolo ha conquistato rapidamente l'attenzione delle più importanti radio italiane, che hanno inserito "Anni 90" nella loro programmazione musicale. La canzone non solo si è guadagnata un posto d'onore nella classifica di vendite ITunes, posizionandosi al sesto posto, ma ha riscosso notevole successo anche all'estero. In particolare, Olanda, Spagna, Francia e Germania hanno registrato un elevato numero di ascolti, dimostrando che il talento di Calibro 40 può andare oltre i confini nazionali.

Un curriculum di collaborazioni prestigiose quello per Calibro 40 può vantare un'ampia gamma di collaborazioni artistiche di alto livello, tra cui "Incantesimo e magia remix" con Nick Luciani, "Passo dopo passo" con Viola Valentino, "Sensation of love rap version" con Ryan Paris, "Basta un click" con Maurizio Martini e Tiziana Rivale, e il remix ufficiale di "Io non ti sposerò" di Marco Masini.

Il suo canale YouTube (Vevo) conta milioni di visualizzazioni e alcuni dei suoi brani vengono trasmessi dalle più grandi emittenti radiofoniche italiane e internazionali, come RTL 102.5, M2O, Radio Zeta, Radio Kiss.

La popolarità di "Anni 90" e il curriculum di collaborazioni prestigiose di Calibro 40 non fanno che confermare il suo talento e la sua capacità di conquistare cuori e orecchie oltre i confini nazionali, facendo ben sperare per il futuro della sua carriera.

La storia di Calibro 40 e del suo brano "Anni 90" dimostra che il successo può arrivare anche in maniera inaspettata, e che l'esclusione da un evento prestigioso come il Festival di Sanremo non sempre è sinonimo di insuccesso.

Il rapper romano ha saputo trasformare una delusione in una vittoria, guadagnandosi l'apprezzamento del pubblico sia in Italia che all'estero.

Un episodio che evidenzia l'importanza della resilienza e della determinazione nel mondo della musica e nel percorso di ogni artista.