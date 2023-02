Ucraina, un anno fa iniziò la guerra: Onu approva risoluzione di pace

Kiev teme nuove azioni nel nord, mentre Mosca accusa l'Ucraina di prendere di mira la Transnistria. Arriva un decimo pacchetto di sanzioni Ue e nuove misure anche da Stati Uniti e Gran Bretagna. Il Governo italiano approva il decreto per la protezione dei profughi ucraini.

A un anno dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, la risoluzione Onu per una pace giusta e duratura passa con 141 sì, 7 contrari e 32 astenuti. Tra questi la Cina, che nella notte italiana invita al dialogo, e l'India, che da oggi ospita il G20. Il primo ministro britannico Sunak invita gli alleati, convocati oggi in videoconferenza per l'anniversario, a rifornire più rapidamente Kiev di artiglieria e armi a più lungo raggio.