Ucraina: navi russe con armi nucleari e caccia al confine

Ma gli Stati Uniti stanno frenando. La conferenza stampa di Stoltenberg oggi a Bruxelles. Intanto il Ppe scarica Berlusconi per le dichiarazioni su Zelensky: "L'Ucraina è vittima e noi non cederemo alla narrazione di Putin". Il ministro degli Esteri Tajani: "Accanto a Kiev, per ora niente nuovi decreti".

Crescono le tensioni per una nuova imminente offensiva russa su larga scala. Mosca ha iniziato a dispiegare navi e sottomarini con armi nucleari tattiche nel Mar Baltico e sta accumulando aerei da combattimento al confine con l'Ucraina, secondo fonti di intelligence.